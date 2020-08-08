На севере Китая от бубонной чумы умер еще один человек

В городе Баян-Нур на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия) пациент с бубонной чумой умер от полиорганной недостаточности.

Источник: CNBC со ссылкой на государственные СМИ Китая

Детали: В городе из-за угрозы распространения заболевания власти ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, который будет действовать до конца 2020 года.

Власти Баян-Нур закрыли территорию, где жил пациент, и отправили на карантин 7 человек, контактировавших с умершим.

Это уже вторая смерть больного бубонной чумой, зафиксированная с начала месяца в регионе Внутренняя Монголия. 6 августа администрация Внутренней Монголии сообщала о смерти жителя города Баотоу от чумы (находится близ Баян-Нур).

Напомним: Случаи чумы в Китае до сих пор иногда случаются, хотя вспышки становятся все более редкими. С 2009 по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях заболевания и 11 смертях от чумы.

Бубонная чума, известная как "Черная смерть" в средние века, является высокоинфекционным и часто смертельным заболеванием, которое распространяется в основном грызунами.