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На выезде из Крыма образовалась огромная очередь. КПВВ прекратит работу через 7 часов

Воскресенье, 9 августа 2020, 01:23
Фото: ГПСУ

На контрольном пункте въезда/выезда Армянск - Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется.

Источник: глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь Чубарова: "Очевидцы сообщают о том, что с стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется.

Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом.

Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не поспишають.Якимы есть люди в очереди высказываются о Кабмине и всю украинскую власть, можете и не спрашивать".

 
КПВВ Армянск - Каланчак

Что предшествовало: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении работы КПВВ на админкордони с оккупированным Крымом. Срок действия ограничений - с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

Темы: КрымоккупацияКабинет министровРосcиякарантин


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