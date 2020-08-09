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В Киеве количество умерших от коронавируса выросло до 147

Воскресенье, 9 августа 2020, 10:56

За прошедшие сутки, 8 августа, еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус. Два зараженных человека умерли, следовательно за весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм

Детали: По словам Кличко на сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

8 августа вирус обнаружили у:

- 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет

- 54 мужчин в возрасте от 21 до 82 лет

- 4 девочек от 4 до 10 лет и у 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, и 5 медиков.

Прямая речь: "В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24. В Днепровском и Соломенском - по 17 случаев. И в Голосеевском районе — 13 случаев".

 

Напомним: 7 августа коронавирус обнаружили у 200 жителей Киева, трое больных умерли.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/8/7262219/

В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 зараженных скончались.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/9/7262276/

Темы: Киевкоронавирусэпидемия


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