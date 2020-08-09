В центре Киева нашли взрывное устройство – полиция

В воскресенье утром в полицию Киева от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большая Васильковская на Печерске они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал"

Детали: Происшествие зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.

На месте событий продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.