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Кличко снова заговорил об электросамокатах Bolt и попросил помощи у Рады

Воскресенье, 9 августа 2020, 13:05
Кличко снова заговорил об электросамокатах Bolt и попросил помощи у Рады

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на резонанс, вызванный его заявлением о незаконности действий компании Bolt, которая без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Источник: Кличко в Facebook

Детали: Городской голова подчеркнул, что хочет еще раз объяснить свою позицию и ситуацию.

По его словам, движение такого вида "транспорта" как электросамокаты не урегулировано действующим законодательством Украины.

Поэтому нерешенным остается вопрос, где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах или велосипедных дорожках. И по каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя".

Кличко считает, что дать ответы и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении.

Он добавил, что деятельность Bolt в предоставлении услуг проката должна быть согласована с городом.

Прямая речь: "Я официально обращаюсь к депутатам Верховной рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах. А компанию BOLT призываю работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность предоставляемых услуг".

Напомним: Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевзаконодательствоВерховная Рада
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