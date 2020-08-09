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Стало известно, куда выехал бывший король Испании после коррупционного скандала

Воскресенье, 9 августа 2020, 14:32
Бывший король Испании Хуан Карлос

Бывший король Испании Хуан Карлос, вероятно, отправился в Объединенные Арабские Эмираты после того, как покинул свою страну на фоне расследования о коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На фотографии, опубликованной испанской медиа-группой NIUS, видно, что бывший монарх прибывает в Абу-Даби.

 

Отъезд Хуана Карлоса вызвал в Испании огромные споры о монархии и спекуляции о том, куда уехал бывший король.

Местные СМИ ранее сообщали, что он находится в Доминиканской республике или в Португалии.

Но теперь появились сообщения о том, что Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. По сообщениям, бывший король был близок с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

Однако официально его местонахождение пока не подтверждено. Королевская семья и правительство Испании пока отказываются комментировать его местонахождение.

Напомним, бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I заявил, что покидает Испанию, чтобы жить в другой стране на фоне финансового скандала.

Подробнее читайте в статье: Побег по-королевски: ценой будет коррупционный скандал вокруг испанского монарха

Темы: Испанияскандалкоррупция


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