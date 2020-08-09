Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, куда выехал бывший король Испании после коррупционного скандала

Воскресенье, 9 августа 2020, 14:32
Стало известно, куда выехал бывший король Испании после коррупционного скандала
Бывший король Испании Хуан Карлос

Бывший король Испании Хуан Карлос, вероятно, отправился в Объединенные Арабские Эмираты после того, как покинул свою страну на фоне расследования о коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На фотографии, опубликованной испанской медиа-группой NIUS, видно, что бывший монарх прибывает в Абу-Даби.

 

Отъезд Хуана Карлоса вызвал в Испании огромные споры о монархии и спекуляции о том, куда уехал бывший король.

Местные СМИ ранее сообщали, что он находится в Доминиканской республике или в Португалии.

Но теперь появились сообщения о том, что Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. По сообщениям, бывший король был близок с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

Однако официально его местонахождение пока не подтверждено. Королевская семья и правительство Испании пока отказываются комментировать его местонахождение.

Напомним, бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I заявил, что покидает Испанию, чтобы жить в другой стране на фоне финансового скандала.

Подробнее читайте в статье: Побег по-королевски: ценой будет коррупционный скандал вокруг испанского монарха

"Украинская правда" в Threads

Темы: Испанияскандалкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Испания
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: