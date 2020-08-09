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Сдерживание России: Пентагон объяснил передислокацию войск США в Европе

Воскресенье, 9 августа 2020, 14:43

Вывод части американских войск из Германии и их передислокация в конченом итоге преследуют цель усилить сдерживание России.

Источник: министр обороны США Марк Эспер, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией".

Детали: Таким образом, по его словам, передислокация направлена на усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО - УП).

Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского контингента, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.

Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, принятое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.

По словам министра обороны США, Пентагон также хочет направить больше сил в Прибалтику и Польшу.

Темы: СШАНАТОРосcияГермания


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