Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси уже говорят о явке 73%, в центре Минска спецтехника

Воскресенье, 9 августа 2020, 18:27
В Беларуси уже говорят о явке 73%, в центре Минска спецтехника
tut.by

В Беларуси продолжается голосование на выборах президента, официальная явка по данным на 16:00 составила 73,4%.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Глава ЦИК Лидия Ермошина днем объявила, что по данным на 12:00 явка превышала 50%, что уже позволяет считать выборы состоявшимися. Общая явка на президентских выборах в 2015 году составила 87,22%, в этом году показатель может быть выше.

В соцсетях публикуется множество фотографий, на которых видны огромные очереди на избирательных участках

В воскресенье утром пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Позже о похожем сообщили жители Минской области и Витебска. В частности, очень медленно загружаются видео в Youtube, есть проблемы с доступом к Google-сервисам и некоторым сайтам.

 

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты заявил, что государственные ресурсы Беларуси "подверглись DDoS-атакам".

Голосование сопровождается задержаниями оппозиционных активистов. На протяжении последних суток задержаны несколько сотрудников штаба Светланы Тихановской, сообщила в воскресенье, ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Также стало известно о том, что в воскресенье днем в Минске были задержаны три сотрудника российского телеканала "Дождь".

 

В Минск стянуты крупные силы полиции и военных вместе со спецтехникой, сообщается, что центр города перекрыт.

Накануне в Минске тысячи людей пришли на встречу с соперницей Лукашенко Светланой Тихановской, несмотря на то, что власти заняли другими мероприятиями все возможные площадки.

Читайте также: Между плохим и худшим: какие последствия для Украины могут иметь выборы в Беларуси

Темы: Беларусьвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: