Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси уже говорят о явке 73%, в центре Минска спецтехника

Воскресенье, 9 августа 2020, 18:27
tut.by

В Беларуси продолжается голосование на выборах президента, официальная явка по данным на 16:00 составила 73,4%.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Глава ЦИК Лидия Ермошина днем объявила, что по данным на 12:00 явка превышала 50%, что уже позволяет считать выборы состоявшимися. Общая явка на президентских выборах в 2015 году составила 87,22%, в этом году показатель может быть выше.

В соцсетях публикуется множество фотографий, на которых видны огромные очереди на избирательных участках

В воскресенье утром пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Позже о похожем сообщили жители Минской области и Витебска. В частности, очень медленно загружаются видео в Youtube, есть проблемы с доступом к Google-сервисам и некоторым сайтам.

 

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты заявил, что государственные ресурсы Беларуси "подверглись DDoS-атакам".

Голосование сопровождается задержаниями оппозиционных активистов. На протяжении последних суток задержаны несколько сотрудников штаба Светланы Тихановской, сообщила в воскресенье, ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Также стало известно о том, что в воскресенье днем в Минске были задержаны три сотрудника российского телеканала "Дождь".

 

В Минск стянуты крупные силы полиции и военных вместе со спецтехникой, сообщается, что центр города перекрыт.

Накануне в Минске тысячи людей пришли на встречу с соперницей Лукашенко Светланой Тихановской, несмотря на то, что власти заняли другими мероприятиями все возможные площадки.

Читайте также: Между плохим и худшим: какие последствия для Украины могут иметь выборы в Беларуси

Темы: Беларусьвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Донецкая "Слуга народа" настаивает на проведении выборов в прифронтовой зоне

ЦИК заявила о невозможности проведения выборов у линии соприкосновения

Зеленский: Нужно определить крымскотатарский народ как коренной

Лукашенко – Путину о коронавирусе: Болезнь противная, дальше некуда

Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало уехала из страны

фотоСтало известно, куда выехал бывший король Испании после коррупционного скандала

Все новости...
Беларусь
В Минске схватили журналистов российского телеканала "Дождь"
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало уехала из страны
Лукашенко про "вагнеровцев": Генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали
Последние новости
18:44
После свадьбы на Львовщине коронавирусом заболели гости
18:27
В Беларуси уже говорят о явке 73%, в центре Минска спецтехника
18:18
Второй танкер с нефтью из США для Беларуси прибыл в литовский порт
18:07
Донецкая "Слуга народа" настаивает на проведении выборов в прифронтовой зоне
17:56
Германия разрешила воссоединение неженатых пар, разлученных коронавирусом
17:41
ЦИК заявила о невозможности проведения выборов у линии соприкосновения
17:12
В ВСУ – шестая смерть от коронавируса
17:00
США призывают РФ прекратить нарушение прав человека в Крыму
16:52
Lufthansa возобновляет рейс Киев-Мюнхен
16:46
Зеленский: Нужно определить крымскотатарский народ как коренной
Все новости...