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У двух игроков "Динамо" обнаружили коронавирус

Воскресенье, 9 августа 2020, 19:35
У двух игроков Динамо обнаружили коронавирус
Назарий Русин, dynamo.kiev.ua

У двух игроков первой команды футбольного клуба "Динамо" (Киев), Назария Русина и Романа Вантуха, обнаружили коронавирус.

Источник: сайт "Динамо"

Дословно: "У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат.

Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными".

Детали: В клубе отметили, что Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Отмечается, что тренировочный процесс "Динамо" проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 обнаружен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.

Украинская правда

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Темы: коронавирусфутбол
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