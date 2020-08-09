За Лукашенко проголосовали почти 80% избирателей – национальный экзит-пол
По данным национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.
Источник: данные национального экзит-пола, которые приводит государственное агентство БЕЛТА, Радио Свобода
Детали: Экзит-пол проводился молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь.
Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка – многоступенчатая, комбинированная.
Кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзит-пола, проголосовали 9,2% избирателей.
Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики.
Вместе с тем, как сообщает Радио Свобода со ссылкой на организаторов экзит-пола на зарубежных участках, 71% избирателей проголосовали за Тихановскую.
Отмечается, что опрос проводился на 18 избирательных участках за пределами Беларуси.
По предварительным данным, у Светланы Тихановской на этих избирательных участках 71,28%, 14,73% отказались ответить, за Александра Лукашенко – 10,09%, против всех 2,28%, других кандидатов поддержали около 0,5%.
Напомним:
- Александр Лукашенко 6 раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет.
- Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.
- В начале 2000-ных годов в Беларуси бесследно исчезли политические оппоненты главы Беларуси. С тех пор оппозиция в стране почти не существует, деятельность СМИ цензурируется, а независимые медиа постоянно находятся под давлением силовиков.
- Главным соперником действующего президента на выборах стала Светлана Тихановская, домохозяйка, мужа которой не допустили к выборам и арестовали. В ее поддержку происходили самые крупные акции за время независимости Беларуси.