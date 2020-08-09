В Минске автозак въехал в толпу, есть раненые

В Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих, два человека ранены.

Источник: МБХ медиа, TUT.BY, Медиазона

Детали: Как передает МБХ медиа, автозак намеренно въехал в толпу, в спины протестующих. Один человек без сознания, в крови. Его забрала "скорая".

Второй человек тоже без сознания, у него торчит кость из пятки. Его тоже забрала "скорая".

Внимание! Видео содержит шокирующий контент.



Автозак сбил протестующего в Минске. pic.twitter.com/jeUVk3Vyl2 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Позже телеграмм канал Nexta опубликовал видео, на котором видно, как автозак едет по дороге, по которой идут митингующие. Он притормаживает, а затем продолжает движение с человеком на капоте. Затем человек падает с капота и попадает под колеса авто.

Сообщается также, что ОМОН стрелял холостыми по протестующим. Силовики сделали 7 выстрелов и случайно запустили шумовую гранату перед машиной "скорой".

Позже издание сообщило, что силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями, есть раненные в ноги.

Как передает TUT.BY, когда автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части в районе стелы, к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего, у него серьезные травмы. Приехала "скорая". Толпа выкрикивала "Убийцы!".

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Как сообщают "Наша Нива" и Еврорадио, в Минске избили журналиста Associated Press Мстислава Чернова, ему вызвали "скорую".