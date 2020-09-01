В лаборатории львовского "вуза" варили метадон – прокуратура

Группа лиц организовала в помещении одного из высших учебных заведений Львова нарколабораторию: варили на продажу метадон.

Источник: прокурор Львовской области Ирина Диденко в facebook

Детали: По версии следствия, к делу причастны четверо львовян. Организатором выступил совладелец местного кальян-бара. Изготовлением запрещенных веществ занимался заведующий лабораторией "вуза", а за распространение "товара" отвечал работник кальян-бара. Его же прокуратура называет еще одним организатором преступления, указывая на то, что мужчина администрировал сайт, через который продавали наркотики. Фасовал и распространял метадон еще один работник бара.

Делки создали специальный интернет-магазин, через который и сбывали "товар". После внесения предоплаты на карту, наркотики присылали по почте.

"За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. Это при том, что доза 1 г на "черном рынке" составляет от 600 грн", – говорится в заметке.

Прокурор области также отметила, что лаборатория по изготовлению метадона обнаружена впервые.

Сотрудники прокуратуры задокументировали изготовление наркотиков весом почти 3 кг и ценой более 1,8 млн грн.

Также 31 августа во время реализации изъяли еще более 1 кг метадона. Его стоимость оценивается в около 700 тысяч грн.

"Делки распространяли его по всей Львовщине, а их покупателями были наркозависимые лица, которые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм", – сообщила Диденко.

Сейчас прокуратура готовит подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения.