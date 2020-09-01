Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В лаборатории львовского вуза варили метадон – прокуратура

Вторник, 1 сентября 2020, 03:26
В лаборатории львовского вуза варили метадон – прокуратура
Снимок экрана

Группа лиц организовала в помещении одного из высших учебных заведений Львова нарколабораторию: варили на продажу метадон.

Источник: прокурор Львовской области Ирина Диденко в facebook

Детали: По версии следствия, к делу причастны четверо львовян. Организатором выступил совладелец местного кальян-бара. Изготовлением запрещенных веществ занимался заведующий лабораторией "вуза", а за распространение "товара" отвечал работник кальян-бара. Его же прокуратура называет еще одним организатором преступления, указывая на то, что мужчина администрировал сайт, через который продавали наркотики. Фасовал и распространял метадон еще один работник бара.

Делки создали специальный интернет-магазин, через который и сбывали "товар". После внесения предоплаты на карту, наркотики присылали по почте.

 "За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. Это при том, что доза 1 г на "черном рынке" составляет от 600 грн", – говорится в заметке.

Прокурор области также отметила, что лаборатория по изготовлению метадона обнаружена впервые.

Сотрудники прокуратуры задокументировали изготовление наркотиков весом почти 3 кг и ценой более 1,8 млн грн.

Также 31 августа во время реализации изъяли еще более 1 кг метадона. Его стоимость оценивается в около 700 тысяч грн.

"Делки распространяли его по всей Львовщине, а их покупателями были наркозависимые лица, которые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм", – сообщила Диденко.

Сейчас прокуратура готовит подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: наркотикипрокуратураЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
наркотики
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
В Днепре разоблачили наркосиндикат, который "крышевали" полицейские
Накурились PVP и умерли: в Киеве обнаружили тела двух девушек-подростков
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: