Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября
Крупнейшая в мире авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.
В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.
Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.
Из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.
Как известно, Украина на месяц запретила въезд иностранцам, и именно 29 сентября истекает срок запрета.
Отмена рейсов началась с 15 сентября, очевидно, потому, что в случае аннулирования рейса в срок менее 14 дней по европейскому законодательству пассажиру необходимо платить компенсацию.
Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air в связи с закрытием границ отменила все рейсы между Украиной и Венгрией в сентябре.
Подробнее об этих ограничениях читайте в статье: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев