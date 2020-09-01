Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября

Вторник, 1 сентября 2020, 09:44

Крупнейшая в мире авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Как известно, Украина на месяц запретила въезд иностранцам, и именно 29 сентября истекает срок запрета.

Отмена рейсов началась с 15 сентября, очевидно, потому, что в случае аннулирования рейса в срок менее 14 дней по европейскому законодательству пассажиру необходимо платить компенсацию.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air в связи с закрытием границ отменила все рейсы между Украиной и Венгрией в сентябре.

Подробнее об этих ограничениях читайте в статье: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев

Темы: авиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID: За сутки 2 тысячи больных, в Харьковской и Одесской областях – больше всего

Неконституционность назначения: Ситник не удивлен решением КСУ

Новости 31 августа: юморист Филимонов, комментарии Фокина

"Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей

Порошенко ведет на местные выборы экс-политзаключенных Кремля и активистов

"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список

Все новости...
авиа
Иран предложил Украине возможную дату второго раунда переговоров о компенсациях - посол
Лоу-кост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла
Истребители США перехватили российские военные самолеты вблизи Аляски
Последние новости
09:44
Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября
09:43
Шмыгаль рассказал, могут ли родители сами выбрать форму обучения для детей
09:40
За месяц всеобъемлющего перемирия ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе
09:27
В Эстонии напомнили, что Россия часто является "не частью решения, а частью проблемы"
08:52
COVID: За сутки 2 тысячи больных, в Харьковской и Одесской областях – больше всего
08:44
Англия и Уэльс открывают школы после карантина
08:40
видеоVolkswagen влетел в летнюю площадку кафе на Бессарабке в Киеве – есть пострадавший
08:15
Турция возмутилась по поводу обысков у крымских татар в оккупированном Крыму
08:00
Главные новости понедельника и ночи: юморист Филимонов, заявления Фокина
07:40
Наемники два раза открывали огонь – ООС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!