Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября

Крупнейшая в мире авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Как известно, Украина на месяц запретила въезд иностранцам, и именно 29 сентября истекает срок запрета.

Отмена рейсов началась с 15 сентября, очевидно, потому, что в случае аннулирования рейса в срок менее 14 дней по европейскому законодательству пассажиру необходимо платить компенсацию.

Напомним, лоукост-авиакомпания Wizz Air в связи с закрытием границ отменила все рейсы между Украиной и Венгрией в сентябре.

Подробнее об этих ограничениях читайте в статье: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев