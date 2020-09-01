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Вузы в "оранжевой зоне" могут работать в мини-группах, а школьники могут выбирать – Шмыгаль

Вторник, 1 сентября 2020, 09:48

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине есть возможность получать среднее образование в школьной, дистанционной, экстернатной или домашней форме.

Источник: Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" утром 1 сентября, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь главы правительства: "Сегодня в Украине есть возможность учиться и в традиционной форме, и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения".

Детали: Премьер отметил, что в новом учебном году будут продолжать транслировать телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Шмыгаль отметил, что из государственного бюджета регионам выделяют образовательную субвенцию, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков.

По его словам, если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений.

Премьер отметил: "Собственниками учреждений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель – и будут контролировать ситуацию в дальнейшем".

По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные, однако если вуз будет находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

Темы: образованиекарантинШмыгаль


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