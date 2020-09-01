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В Раде предлагают отменить обязательный уход на пенсию в 60-65 лет для госслужащих

Вторник, 1 сентября 2020, 11:31

Готовится законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении возраста 60-65 лет.

Источник: глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым".

Детали: Третьякова отметила, что снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию.

 "Тем более, что пенсионное обеспечение у нас не такое мощное", – добавила глава комитета.

По ее словам, такая идея уже обсуждалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Третьякова также сообщила о задумке создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "Золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.

Прямая речь: "Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки, например, на бесплатное посещение музеев, авиа - перелеты и прочее".

Темы: пенсииВерховная Рада


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