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Шмыгаль прогнозирует по 3 тысячи больных COVID-19 ежедневно до начала октября

Вторник, 1 сентября 2020, 11:54

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября - начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19.

Источник: Шмыгаль в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Сегодня у нас от 2 до 2,5 тыс. заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября - начала октября эта цифра возрастет до 3 тысяч больных ежедневно. Это загрузит больницы более чем на 80%.

Когда эпидемия пойдет на спад, тогда можно будет принимать решение об ослаблении карантинных мероприятий".

Детали: Шмыгаль заявил, что Украина откроет границы для иностранцев, когда в течение двух недель в стране будет наблюдаться уменьшение прироста больных на коронавирус, но пока границы закрыты до конца сентября.

На вопрос, какие именно должны быть показатели уменьшения количества больных, Шмыгаль ответил: "Любые".

Напомним:

  • Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 000.

Украинская правда
Темы: ШмыгалькоронавирусCovid-2019


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