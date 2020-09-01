Бывшие партнеры похитили столичного бизнесмена и требовали $2 миллиона выкупа

В Киеве задержали 6 членов преступной группы, которые похитили предпринимателя и удерживали его больше недели.

Источник: прокурор города Киева Олег Кипер, начальник столичной полиции Андрей Крищенко, которых цитирует пресс-служба столичной прокуратуры

Детали: По данным следствия, 21 августа 2020 года под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, заманили его в машину и похитили.

Пострадавшего накачали медицинскими препаратами, запихнули в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области и закрыли.

По словам Крищенко, потерпевший пытался убежать. Выпрыгнув со второго этажа дома, бизнесмен сломал обе ноги, его схватили похитители.

После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

В ходе спецоперации 29 августа 2020 года участников преступной группы задержали и освободили потерпевшего. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

Как отметил Кипер, задержанные - жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания было проведено 13 неотложных обысков, в ходе которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения - финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов США.

Присутствующий на брифинге начальник отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрий Сиченко сообщил, что во время обысков у фигурантов также изъяли большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Суд избрал организаторам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.