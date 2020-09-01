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Ночь на 1 сентября побила рекорд по теплоте в Киеве

Вторник, 1 сентября 2020, 14:19

Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, а августовская температура воздуха в столице была в среднем на 2,8°С выше климатической нормы.

Источник: Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, так как температура не опустилась ниже 21,9°С.

Предыдущее рекордное значение 2004 +18,9°С превышено аж на 3,0°С.

Кроме того, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,0°С, а жарче всего – 20 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,1°С и оказалась самой высокой за нынешнее лето.

В августе было 9 дней с температурой выше 30°С.

Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы.

Алена Рощенко, УП
Темы: погодаКиев


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