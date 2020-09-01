Ночь на 1 сентября побила рекорд по теплоте в Киеве
Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, а августовская температура воздуха в столице была в среднем на 2,8°С выше климатической нормы.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, так как температура не опустилась ниже 21,9°С.
Предыдущее рекордное значение 2004 +18,9°С превышено аж на 3,0°С.
Кроме того, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы.
Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,0°С, а жарче всего – 20 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,1°С и оказалась самой высокой за нынешнее лето.
В августе было 9 дней с температурой выше 30°С.
Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы.