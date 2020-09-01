"Бандиты из Армии Крайовой": посол Польши возмущен открытием мемориальной доски на Львовщине

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в понедельник обратился с письмом к председателю Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, выразив решительный протест против открытия в Гуте Пеняцкой на Львовщине мемориальной доски с надписью "бандиты из Армии Крайовой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Onet.

Отмечается, что об установлении мемориальной доски украинцам, погибшим в Гуте Пеняцкой, стало известно из публикаций в воскресенье Червоноградской городской организации ВО "Свобода" в Facebook.

В одной из публикаций, в частности, цитируется военный капеллан Михаил Гредиль, который утверждает, что "мы слишком толерантны к своим врагам".

Посол Польши в своем письме к Прокопец выразил "решительный протест" и возмущение действиями "Свободы" и подчеркнул, что ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, являющейся в подчинение Бродовский райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия ".

Посол спросил главу Бродовской РГА, давало ли подчиненное ей ведомство разрешение на установку этого памятника, "в частности, с обманчивой и оскорбительной табличкой".

"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши.