Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой

Вторник, 1 сентября 2020, 20:51
Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой

В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой. Сейчас его доставили в Печерское управления полиции.

Источник: пресс-служба полиции, нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции заметили "подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату".

Специалисты-взрывотехники изъяли предмет, который будет направлен на экспертные исследования. Мужчина 1966 года, больше никакой информации правоохранители не предоставляют.

Прямая речь Качуры: "Под офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату".

Украинская правда
Темы: полицияОфис президентапрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: