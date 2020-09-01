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Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой

Вторник, 1 сентября 2020, 20:51

В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой. Сейчас его доставили в Печерский управления полиции.

Источник: пресс-служба полиции, нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции заметили "подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату".

Специалисты-взрывотехники изъяли предмет, который будет направлен на экспертные исследования. Мужчина 1966 года, больше никакой информации правоохранители не предоставляют.

Прямая речь Качуры: "Под офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату".

Украинская правда
Темы: полицияОфис президентапрезидент


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