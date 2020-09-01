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Под Кабмином устроили танцы: протестуют против закрытия дискотек

Вторник, 1 сентября 2020, 22:03

Под Домом правительства проходит акция протеста, участники которой требуют отменить ограничения на проведение культурных событий во время адаптивного карантина.

Источник: "Укринформ"

Детали: Они, в частности, требуют разрешить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него.

Митингующие также требуют полностью или частично освободить от налогов субъекты хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.

Акция длится до 22 часов, на ней выступают известные электронные музыканты Украины.

По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.

 

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Напомним: Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.

Темы: Кабинет министровкарантинэпидемиякоронавирус


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