Под Кабмином устроили танцы: протестуют против закрытия дискотек

Под Домом правительства проходит акция протеста, участники которой требуют отменить ограничения на проведение культурных событий во время адаптивного карантина.

Источник: "Укринформ"

Детали: Они, в частности, требуют разрешить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него.

Митингующие также требуют полностью или частично освободить от налогов субъекты хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.

Акция длится до 22 часов, на ней выступают известные электронные музыканты Украины.

По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.