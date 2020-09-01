Под Кабмином устроили танцы: протестуют против закрытия дискотек
Под Домом правительства проходит акция протеста, участники которой требуют отменить ограничения на проведение культурных событий во время адаптивного карантина.
Источник: "Укринформ"
Детали: Они, в частности, требуют разрешить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него.
Митингующие также требуют полностью или частично освободить от налогов субъекты хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.
Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.
Акция длится до 22 часов, на ней выступают известные электронные музыканты Украины.
По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.
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Напомним: Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.