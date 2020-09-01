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На Буковине вдвое уменьшилось количество заражений COVID-19

Вторник, 1 сентября 2020, 23:26
На Буковине вдвое уменьшилось количество заражений COVID-19

За сутки 1 сентября в Черновицкой области зафиксировали 67 заражений коронавируса.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь Осачука: "67 больных. Немного, если сравнивать с последними днями. Буковинцы выздоравливают от коронавируса и становятся осмотрительнее. По крайней мере, в это очень хочется верить".

Детали: Всего за сутки исследовали 752 образца в регионе. Выздоровели - 54 человека.

Напомним: Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.

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Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия
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