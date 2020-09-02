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Facebook разоблачил проект российской "фабрики троллей"

Среда, 2 сентября 2020, 01:51

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей",из-за участия в иностранных кампаниях влияния.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на отчет facebook

Детали: Учетные записи действовали под руководством российского "Агентства интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей". Кроме Facebook, учетные записи удалили также в Instagram. Последние связывают с компанией по стратегическим коммуникациям CLS Strategies, что расположена в США.

Всего компания удалила 13 пользовательских аккаунтов и две страницы. В Facebook сообщили, что около 14 тысяч пользователей соцсети подписались на минимум одну из страниц кампании.

Отмечается, что учетные записи перенаправили пользователей соцсети на сайт Peace Data, который специализируется на международных событиях.

Действие этого проекта распространялась на США, Великобританию, Алжир, Египет, страны Ближнего Востока и Африки.

Причиной внимания компании к деятельности сети стало сообщение от Федерального бюро расследований США.

В издании The New York Times заключили, что хотя значительного охвата аудитории эта сеть не достигла, однако на этот раз россияне наняли реальных американцев для написания контента для сайта Peace Data.

Темы: соцсетиfacebookРосcия


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