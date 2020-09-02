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Китай планирует вдвое увеличить ядерный потенциал за десять лет – Пентагон

Среда, 2 сентября 2020, 06:31
Китай планирует вдвое увеличить ядерный потенциал за десять лет – Пентагон

По данным министерства обороны США, Китай в следующие десять лет планирует в два раза увеличить число ядерных боеголовок, которых сейчас у страны около 200.

Источник: The Hill со ссылкой на отчет Пентагона

Детали: Ожидается, что за следующие пять лет Китай до 200 увеличит количество боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет.

В Пентагоне также предупреждают, что вскоре Китай сможет запускать ядерные ракеты с воздуха, земли и моря.

В то же время США заботят не столько намерения китайский военных увеличить ядерный потенциал, а именно демонстрация Пекином планов усиления военной силы.

По этой причине в США уже говорят о необходимости укрепления ядерных сил.

Украинская правда

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Темы: СШАКитайядерное оружие
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