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США не будут разрабатывать вакцину от коронавируса под эгидой ВОЗ

Среда, 2 сентября 2020, 08:28

Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в международной разработке вакцины от COVID-19, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир, CNN

Детали: США решили остаться в стороне от инициативы COVAX, к которой присоединились более 170 стран, и сосредоточиться на собственных разработках.

Две вакцины от COVID-19 находятся на испытаниях 3 фазы в США – вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech; еще два препарата, как ожидается, начнут испытывать на 3 фазе до середины сентября.

Прямая речь: "США будут продолжать привлекать наших международных партнеров для того, чтобы победить этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая.

Этот президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина поддерживает наш собственный золотой стандарт FDA безопасности и эффективности, тщательно проверяется и спасает жизни.

Под руководством президента Трампа вакцины и терапевтические исследования, разработки и испытания продвинулись с беспрецедентной скоростью, чтобы обеспечить новаторские, эффективные лекарства, управляемые данными и безопасностью, а не сдерживаемые государственной волокитой".



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