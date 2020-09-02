В МОЗ обещают быстрые тесты на антиген к COVID-19

Министерство здравоохранения планирует увеличивать количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19, для чего будет использовать и быстрые тесты на антиген, которые уже делают в США,

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве 2 сентября

Прямая речь Ляшко: "Вчера завершил переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол по тестированию. В протоколе по тестированию на коронавирусной болезни будет найдено место для быстрых тестов на антиген.

Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген.

Они уже используются в США, и Всемирная организация здравоохранения также обновляет протокол, который сразу будет использован и в стратегии увеличения количества тестирований на территории нашего государства.

Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине – и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований".

Детали: Главный санврач пояснил, что для быстрого теста на антиген образец берется так же, как для ПЦР-теста: из носоглотки берется смыв, который ставится в определенный фермент, фермент выделяет РНК – и это РНК помещается в быстрый тест, который показывает, есть ли возбудитель коронавирусной болезни.

Этот тест смогут использовать и для диагностики. Сейчас в Украине с диагностической целью используется метод полимеразной цепной реакции.

Другие подробности: Ляшко отметил, что сейчас тестирование методом ПЦР проводят в 104 вирусологических лабораториях (в начале апреля таких лабораторий было 28). МОЗ добавил к своим 28 лабораториям 17 автоматических станций пробоподготовки и 34 прибора для идентификации – и это позволяет делать 125 тысяч тестов в неделю (в начале июня делали 65 тысяч).

Тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА) теперь проводятся в 318 лабораториях. В Украине проведено уже более 130 тысяч исследований на иммуноглобулины, из них наличие антител выявлено почти у 48 тысяч. Иммуноглобулин M свидетельствует о том, что человек находился в активной фазе развития коронавирусной болезни, иммуноглобулин G – что человек сталкивался с вирусом, перенес болезнь бессимптомно или сформировал иммунитет к болезни, выздоровев.

По словам главного санврача, для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тестирование, но на этой неделе в алгоритм тестирования будут внесены изменения: в случае отсутствия симптомов завершать самоизоляцию могут позволить на 14-й день без проведения ПЦР-тестирование, а тестирование методом ПЦР будет сдвинуто на 7-8-й день, что позволит выйти из нее раньше.

Также уже достаточно одного негативного ПЦР-тестирования и отсутствии симптомов, чтобы человек считался выздоровевшим. Те, кто переболел, но находится на амбулаторном лечении, могут сдать такой бесплатный тест.

Ляшко также назвал основные симптомы коронавирусной болезни и рассказал о вакцинах от COVID-19.

Другие подробности: Главный санврач отметил, что сейчас тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводят в 104 вирусологических лабораториях, а тесты методом иммуноферментного анализа (ИФА) – в 318 лабораториях.

Ляшко также назвал основные симптомы коронавирусной болезни и рассказал о 33 вакцинах от COVID-19.