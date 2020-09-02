В МОЗ обещают быстрые тесты на антиген к COVID-19

Министерство здравоохранения планирует увеличивать количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19, для чего будет использовать и быстрые тесты на антиген, которые уже делают в США,

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве 2 сентября

Прямая речь Ляшко: "Вчера завершил переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол по тестированию. В протоколе по тестированию на коронавирусной болезни будет найдено место для быстрых тестов на антиген.

Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген.

Они уже используются в США, и Всемирная организация здравоохранения также обновляет протокол, который сразу будет использован и в стратегии увеличения количества тестирований на территории нашего государства.

Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине – и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований".

Дополняется...