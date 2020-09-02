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"Слуги народа" подали законопроект о схеме поборов с владельцев собак и кошек - СМИ

Среда, 2 сентября 2020, 10:13

Законопроект по защите животных может превратиться в коррупционную кассу.

Источник: коммуникационная платформа "Лига антитраста"

Детали: Эксперты указывают, что уже пожаловались на предлагаемую законодательную инициативу в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Антимонопольного комитета.

В июле 2020 года группа из 27 народных депутатов (в основном - "Слуги народа") зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе".

Среди инициаторов изменений - Антон Яценко. По словам экспертов, он интегрировал в законопроект коррупционно опасные нормы.

Законопроект № 3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта № 3796, обязательной идентификации и регистрации будут подлежать также и домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные .

Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабмин. При этом, в перечень животных, которые нужно будет зарегистрировать по этому законопроектом, должны войти и домашние любимцы: кошки, собаки, попугаи и хомяки.

Наряду с этим, законопроект № 3796 предусматривает изменение порядка идентификации и регистрации животных, согласно которому информация об идентифицированных животных сможет вноситься в Единый государственный реестр животных только "агентами по идентификации животных" и только с помощью "авторизованных баз данных животных".

То есть через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и за долга регистрацию вам нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги, отмечают эксперты.

Законопроект и объяснительная записка к нему не дают ответа на вопрос, зачем внедрять в действующую сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников. Как и в случае с "оценочной схемой", лишние звенья в отношениях граждан с государственной базой данных, которая создана и функционирует за счет бюджетных средств, никакой практической функции не выполняют, а лишь создают высокие коррупционные риски.

Законопроектом не определено, кто такие "агенты по идентификации". Кто, в каком порядке и на каких условиях получит такие полномочия.

Единственным путем для внесения в Единый государственный реестр информации об идентифицированных животных станет использование "авторизованных баз данных животных". В законопроекте указано, что порядок их авторизации определяется Кабмином. Однако никаких принципов осуществления такой авторизации, в частности, недопущение при этом ограничений конкуренции, не определено.

Законопроект предусматривает возможность принятия администратором Единого государственного реестра решений о временном блокировании или аннулировании отдельным субъектам доступа к Реестру "в случаях, предусмотренных действующим законодательством". Однако, согласно действующему законодательству, информация из Реестра животных является открытой, и каких-либо оснований для ограничения доступа к нему не предусмотрено.

Авторы законопроекта № 3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Эксперты это отрицают. Ведь идентификация и регистрации животных являются платными процедурами, а ЗУ "Об идентификации и регистрации животных" предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных по их идентификации и регистрации.

Дословно: "Поэтому очевидно, что законопроект № 3796 должен стать предметом пристального внимания как со стороны АМКУ, так и НАПК. "Лига антитраста" позаботилась о том, чтобы этот законопроект получил оценку указанных органов".

Справка: Лига антитраста является совместным образовательным проектом ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей" и ОО "Наші гроші". Она объединяет экспертов в сфере антитраста и закупок.

Украинская правда
Темы: законодательствоВерховная Рада


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