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Из обращения выводят монету и часть банкнот

Среда, 2 сентября 2020, 13:38
Из обращения выводят монету и часть банкнот

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

Источник: НБУ

Детали: Нацбанк объясняет, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году.

По мнению банка, теперь эта проблема решится. Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты.

Уверяется, что это не повлияет на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах "могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (до сумм, кратных 10 копейкам)".

Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот.

Таким образом с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

Украинская правда

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Темы: НБУденьги
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