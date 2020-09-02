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Немецкое правительство: Навального отравили "Новичком"

Среда, 2 сентября 2020, 17:03

Немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным немецкого правительства, есть "недвусмысленные доказательства" наличия химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" в организме оппозиционера.

Зайберт назвал это "впечатляющим событием".

"Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение", - сказал он.

По его словам, немецкое правительство "срочно просит РФ прокомментировать этот вопрос".

Федеральное правительство также обсудит "соответствующую совместную реакцию" со своими партнерами в ЕС и НАТО.

Отмечается, что канцлер Ангела Меркель провела консультации с министром финансов Олафом Шольц, министром иностранных дел Гайко Маасом, министром внутренних дел Хорстом Зеехофер, министром юстиции Кристиной Ламбрехт, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и главой Федеральной канцелярии Хельге Браун и согласовала дальнейшие шаги.

Напомним, о необходимости прозрачного расследования отравления Навального Маас и канцлер Ангела Меркель совместно заявили еще на прошлой неделе, сразу после подтверждения после подтверждения немецкой клиники, его отравили.

В то же время Ангела Меркель считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока".

Напомним, сейчас Германия председательствует в Совете ЕС и имеет значительное влияние на формирование его повестки дня.

Темы: НавальныйГерманияздоровьечрезвычайное происшествие


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