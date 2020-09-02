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В Луганской и Харьковской области вспыхнули пожары: горит по 80 га

Среда, 2 сентября 2020, 17:20
В Луганской и Харьковской области вспыхнули пожары: горит по 80 га

В Луганской и Харьковской областях пожарные пытаются ликвидировать пожары на площади около 80 га в каждой из областей, горит сухая трава и лесная подстилка, однако ситуацию осложняют порывы ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, МВД

Дословно ГСЧС: "2 сентября до ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки у возле с. Болотене Станично-Луганского района на площади около 80 га.

Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что вызывает угрозу населенным пунктам с.Болотене, с.Валуйское и пгт Станица Луганская".

Детали: Спасатели организовали оповещения местного населения в случае эвакуации.

Личный состав ГСЧС Луганщины перевели на двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлекли 108 человек и 17 ед. техники. Дополнительно привлекли еще около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

В МВД сообщили, что также продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.

Сообщается, что из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с.Горобивка, граничащей с лесом. К месту происшествия были направлены еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области. Кроме того, для ликвидации пожара было задействовано пожарный поезд.

Продолжается ликвидация пожара. От Главного управления ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 спасателей. Также задействовано пожарный поезд и 5 единиц техники лесхоза.

 

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 2-4 сентября на востоке Украины будет преобладать засушливая и ветреная погода, создаст предпосылки для содержания чрезвычайной пожарной опасности.

Как следствие, резко обостряется ситуация с пожарами в естественных экосистемах. Причинами, которые приводят к этим пожарам, называют: неконтролируемое выжигание сухой травы, камыша, участков со степной и другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

В ГСЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

Украинская правда

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Темы: пожарГСЧСЛуганская область
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