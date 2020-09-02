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В Луганской области вспыхнул пожар: горит 80 га

Среда, 2 сентября 2020, 17:20

В Луганской области пожарные пытаются ликвидировать пожар на площади около 80 га, где горит сухая трава и лесная подстилка, однако ситуацию осложняют порывы ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "2 сентября до ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки у возле с. Болотене Станично-Луганского района на площади около 80 га.

Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что вызывает угрозу населенным пунктам с.Болотене, с.Валуйское и пгт Станица Луганская".

Детали: Спасатели организовали оповещения местного населения в случае эвакуации.

Личный состав ГСЧС Луганщины перевели на двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлекли 108 человек и 17 ед. техники. Дополнительно привлекли еще около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 2-4 сентября на востоке Украины будет преобладать засушливая и ветреная погода, создаст предпосылки для содержания чрезвычайной пожарной опасности.

Как следствие, резко обостряется ситуация с пожарами в естественных экосистемах. Причинами, которые приводят к этим пожарам, называют: неконтролируемое выжигание сухой травы, камыша, участков со степной и другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

В ГСЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСЛуганская область


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