В Луганской области вспыхнул пожар: горит 80 га
В Луганской области пожарные пытаются ликвидировать пожар на площади около 80 га, где горит сухая трава и лесная подстилка, однако ситуацию осложняют порывы ветра.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "2 сентября до ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки у возле с. Болотене Станично-Луганского района на площади около 80 га.
Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что вызывает угрозу населенным пунктам с.Болотене, с.Валуйское и пгт Станица Луганская".
Детали: Спасатели организовали оповещения местного населения в случае эвакуации.
Личный состав ГСЧС Луганщины перевели на двухсменный режим несения службы.
К тушению пожаров привлекли 108 человек и 17 ед. техники. Дополнительно привлекли еще около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 2-4 сентября на востоке Украины будет преобладать засушливая и ветреная погода, создаст предпосылки для содержания чрезвычайной пожарной опасности.
Как следствие, резко обостряется ситуация с пожарами в естественных экосистемах. Причинами, которые приводят к этим пожарам, называют: неконтролируемое выжигание сухой травы, камыша, участков со степной и другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.
В ГСЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности.