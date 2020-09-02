Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Источник: пресс-служба президента, ГСЧС

Детали: В одном из сел сгорело 8 домов из 150.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, из которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Прямая речь Зеленского: "Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы будем организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас".

Предыстория: В МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.