Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Источники: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн в Twitter

Прямая речь: "Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что вина за отравление Навального необходимо возлагать на российские власти.

Прямая речь Линкявичюса "Шокированный новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен "Новичком". Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть".

Британский премьер Борис Джонсон также возмущенно отреагировал на циничное отравление политика.

Прямая речь Джонсона: "Возмущает, что против Навального было использовано химическое оружие. Мы в Великобритании в первую очередь узнали о смертельных последствиях использования "Новичка". Теперь российские власти должны объяснить, что же произошло с Навальным. Мы будем работать с международными партнерами над тем, чтобы правосудие восторжествовало".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает обсудить проблему со всеми членами НАТО.

Прямая речь Столтенберга: Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с "Новичком". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического средства военного уровня, что делает еще более срочным проведения Россией полного и прозрачного расследования. Мы проконсультируемся с Германией и всеми членами НАТО последствий".

Предыстория: в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.