Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

Среда, 2 сентября 2020, 20:58

Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Источники: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн в Twitter

Прямая речь: "Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что вина за отравление Навального необходимо возлагать на российские власти.

Прямая речь Линкявичюса "Шокированный новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен "Новичком". Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть".

Британский премьер Борис Джонсон также возмущенно отреагировал на циничное отравление политика.

Прямая речь Джонсона: "Возмущает, что против Навального было использовано химическое оружие. Мы в Великобритании в первую очередь узнали о смертельных последствиях использования "Новичка". Теперь российские власти должны объяснить, что же произошло с Навальным. Мы будем работать с международными партнерами над тем, чтобы правосудие восторжествовало".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает обсудить проблему со всеми членами НАТО.

Прямая речь Столтенберга: Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с "Новичком". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического средства военного уровня, что делает еще более срочным проведения Россией полного и прозрачного расследования. Мы проконсультируемся с Германией и всеми членами НАТО последствий".

Предыстория: в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "новичкам"

фото, видеоПожар на Харьковщине: площадь выросла в 5 раз, Зеленский собрал срочное совещание

Немецкое правительство: Навального отравили "Новичком"

опрос, видеоАваков, Баканов и Сытник: украинцы показали свое отношение к главным силовикам

Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"

видеоЗеленский о Леросе: Взяточник и предатель страны

Все новости...
Последние новости
20:58
Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "новичкам"
20:41
Новости экономики: деньги из COVID-фонда, дефицит госбюджета, кредиты
20:34
В Кремле намекают, что Навального отравили уже в Германии
20:25
Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
20:13
обновленоИз "Паркового", где находится офис "Слуги народа", эвакуировали людей
19:59
Кабмин хочет контролировать всего лишь 25% банковской системы
19:44
"Хотели заставить замолчать": Меркель про отравление Навального
19:31
Кабмин поддержал открытие авиасообщения с Сингапуром и Исландией
19:23
Российские наемники нарушили "тишину" у Марьинки
19:16
Комитет ВР пустил в зал законопроект о риелторах несмотря на коррупционную составляющую – нардеп
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!