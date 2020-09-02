В Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers

В Киеве горела одна из башен Taryan Towers на Печерске.

Источник: ГСЧС

Детали: Сообщается, что площадь пожара - 15 кв. м.

Спасатели привлекли 18 человек и 4 единицы техники к тушению пожара.

Справка: Жилой комплекс "Taryan Towers" - 35-этажный трехсекционный небоскреб в Киеве. Строится с 2016 года.

Он пока не достроен.

Напомним: 2 сентября сообщалось о пожаре в конгрессно-выставочном центре "Парковый", где находится офис "Слуги народа".