Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers

Среда, 2 сентября 2020, 21:57
фото: lun.ua

В Киеве горела одна из башен Taryan Towers на Печерске.

Источник:  ГСЧС

Детали: Сообщается, что площадь пожара - 15 кв. м.

Спасатели привлекли 18 человек и 4 единицы техники к тушению пожара.

Справка: Жилой комплекс "Taryan Towers" - 35-этажный трехсекционный небоскреб в Киеве. Строится с 2016 года.

Он пока не достроен.

Напомним: 2 сентября сообщалось о пожаре в конгрессно-выставочном центре "Парковый", где находится офис "Слуги народа".

Украинская правда
Темы: Киевпожар


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

фото, видеоПожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, Зеленский собрал срочное совещание

Немецкое правительство: Навального отравили "Новичком"

опрос, видеоАваков, Баканов и Сытник: украинцы показали свое отношение к главным силовикам

Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"

Все новости...
Киев
За лето в Киеве было 6 температурных рекордов – климатологи
Кличко: Киевляне расслабились и нам грозит "инфекционный взрыв"
Нардепа Полякова побили в центре Киева
Последние новости
21:57
видеоВ Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers
21:46
Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова
21:31
фотоОгонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА
21:17
Коронавирус вспыхнул в психбольнице Харькова
20:58
Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"
20:41
Новости экономики: деньги из COVID-фонда, дефицит госбюджета, кредиты
20:34
В Кремле намекают, что Навального отравили уже в Германии
20:25
Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
20:13
обновленоИз "Паркового", где находится офис "Слуги народа", эвакуировали людей
19:59
Кабмин хочет контролировать всего лишь 25% банковской системы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!