В "Свободе" заявили, что спецназ хочет захватить офис политсилы в Киеве

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.

Источник: Сиротюк в Facebook

Прямая речь Сиротюка: "Вот такие "прекрасные люди" Авакова пытаются прямо сейчас захватить офис Киевской "Свободы". Не офис ОПЗЖ, не боевик Киви, а именно офис "Свободы" ".

Детали: Он отметил, что офис заблокировали со всех сторон. Спецназ, по словам Сиротюка, во всеоружии.

Полиция пока не предоставила никакой информации об этих событиях.