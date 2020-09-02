В "Свободе" заявили, что спецназ хочет захватить офис политсилы в Киеве
Среда, 2 сентября 2020, 23:31
Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.
Источник: Сиротюк в Facebook
Прямая речь Сиротюка: "Вот такие "прекрасные люди" Авакова пытаются прямо сейчас захватить офис Киевской "Свободы". Не офис ОПЗЖ, не боевик Киви, а именно офис "Свободы" ".
Детали: Он отметил, что офис заблокировали со всех сторон. Спецназ, по словам Сиротюка, во всеоружии.
Полиция пока не предоставила никакой информации об этих событиях.
Украинская правда