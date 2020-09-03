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В кафе на Киевщине произошло стрельба: ранены три человека

Четверг, 3 сентября 2020, 03:41
В кафе на Киевщине произошло стрельба: ранены три человека

В городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу. В больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже убежал.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Полицейские разыскивают мужчин, которые из Киева на автомобилях приехали в кафе в Украинке, где и произошла стрельба.

Когда на место происшествия приехала следственно-оперативная группа и группа реагирования, работники кафе уже собрали гильзы и сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства.

Отмечается, что в больницу после стрельбы обратились трое пострадавших. Вскоре один из них убежал.

Полиция также сообщила, что предоставлять объяснения мужчины, которые получили повреждения от травматического оружия, отказались.

Сейчас следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. В то же время правоохранители уже провели два обыска с целью получения видеозаписей с места инцидента.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе. Устанавливаются свидетели и очевидцы преступления", – подытожили в полиции Киевщины.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевская область
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