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Начальнику полиции Киева предлагали "крышевать" угон автомобилей

Четверг, 3 сентября 2020, 09:56

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко говорит, что усилия полиции в борьбе с угонщиками автотранспорта привели к критической для преступников ситуации - и они напрямую предложили ему взятку за "крышевание" автоугонов.

Источник: Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Сейчас оба злоумышленника задержаны.

По словам начальника столичной полиции, с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли еще весной.

Прямая речь: "Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями".

Детали: Крищенко рассказал, что было открыто производство, которое поддерживали представители Офиса генерального прокурора, и начали документировать преступные действия, все сомкнулось на начальнике райотдела, которому угонщики предложили проценты с прибыли.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументирован ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов.

В частности, как отметил Крищенко, шла речь о снятии с розыска одного из автоугонщиков: который задерживался много раз, скрывался.

Этот человек и еще один были задержаны за предложение взятки должностному лицу – начальнику одного из райотделов.

Отвечая на вопрос о том, какую сумму за решение вопросов предлагали злоумышленники, Крищенко сказал -  $350 тысяч для начала.

По словам начальника главка, такая ситуация была вызвана тем, что полиция в целом по Украине предпринимает радикальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с угоном автотранспорта.

С 20016 года, по его словам, количество угонов автомобилей сократилось в разы: "если раньше в Киеве в сутки в среднем угонялось пять и даже семь автомобилей, то сейчас два. Вот мы их сейчас так зажали, они уже в такой панике, что пошли на нетривиальные шаги – напрямую начальнику главка предложили "крышевание", - говорит Крищенко.

При этом он добавил, что не может поручиться за весь личный состав полиции Киева в том, что они не участвуют в подобного рода схемах.

Начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве выразил надежду, что народные депутаты поддержат законопроект об усилении ответственности за угон автомобилей.

Темы: полицияКиев


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