Лукашенко продолжает рассказывать о вмешательстве Украины и государств ЕС

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, продолжает выступать с заявлениями о вмешательстве иностранных государств, среди которых и Украина, во внутренние дела Беларуси.

Слова Лукашенко в четверг приводит государственное агентство "БелТА", сообщает "Европейская правда".

По словам Лукашенко, на обстановку в Беларуси в большей степени влияют "внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа".

"Оно идет из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе" , - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "плодом болезненной фантазии" заявление Лаврова о "200 экстремистах, подготовленных в Украине", дестабилизирующих ситуацию в Беларуси.

Кулеба также заявлял, что Украина считает недопустимым вмешательство России в дела Беларуси и сама не планирует такого вмешательства.

Ранее Лукашенко выступал с безосновательными обвинениями в адрес Украины о вмешательстве во внутренние дела республики, после чего официальный Киев вызвал на консультации своего посла в Минске.