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Лукашенко назвал отравление Навального фейком и говорит, что имеет доказательства

Четверг, 3 сентября 2020, 13:29
Лукашенко назвал отравление Навального фейком и говорит, что имеет доказательства

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

Источник: государственное агентство Беларуси "БелТА"

Прямая речь: "Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор.

Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами.

И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было".

Детали: Об этом Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По словам Лукашенко, Меркель и Германия сообщили об отравлении Навального, чтобы "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси".

Напомним: 

  • В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
  • Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйЛукашенкоРосcияБеларусь
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