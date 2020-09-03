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Рада ужесточила наказание за угон авто

Четверг, 3 сентября 2020, 14:35
Рада ужесточила наказание за угон авто

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля.

Источник: заседание парламента 3 сентября

Детали: Законопроект № 3301 поддержали 309 народных избранников.

Законом вносятся изменения в статью 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). В частности, при определении ответственности за похищение автомобиля будут учитывать стоимость машины.

Угон автомобиля будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Если автомобиль угнали с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны" или если стоимость машины составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (105,100-262 750 гривен), то преступнику светит наказание в виде лишения свободы на от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За угон авто, совершенный организованной группой или совмещенный с насилием, виновникам грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

Отмечается, что целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконным завладением транспортными средствами.

Комитет Рады рекомендовал поддержать законопроект.

Закон вступает в силу со следующего дня, за днем ​​его опубликования.

 
Проект закона ко второму чтению

Украинская правда

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Темы: автоВерховная Радазаконодательство
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