Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали
Украинского бойца смешанных боевых искусств Александра Доскальчука дисквалифицировали на 14 месяцев из-за обнаруженного допинга.
Источник: Антидопинговое агентство США (USADA)
Детали: 30-летний боец Mixed martial arts (ММА) получил положительный результат на метаболиты местеролона в результате пробы мочи, взятой 6 июня 2020 года.
Местеролон является неспецифической веществом в классе анаболических агентов и запрещен для бойцов.
В ходе расследования Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно назначил ему запрещенные лекарства, содержащие местеролон, хотя боец отправил ему правила смешанных единоборств и попросил лечение, разрешено ими.
Это уменьшило степень вины Доскальчука – и USADA дисквалифицировал его на более короткий срок, также учтя его сотрудничество.
14-месячный срок запрета на участие в соревнованиях для Украинской начался 6 июня 2020 года, когда была отобрана его положительная проба, и он продлится до 6 августа 2021 года.