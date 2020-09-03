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Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали

Четверг, 3 сентября 2020, 16:25

Украинского бойца смешанных боевых искусств Александра Доскальчука дисквалифицировали на 14 месяцев из-за обнаруженного допинга.

Источник: Антидопинговое агентство США (USADA)

Детали: 30-летний боец ​​Mixed martial arts (ММА) получил положительный результат на метаболиты местеролона в результате пробы мочи, взятой 6 июня 2020 года.

Местеролон является неспецифической веществом в классе анаболических агентов и запрещен для бойцов.

В ходе расследования Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно назначил ему запрещенные лекарства, содержащие местеролон, хотя боец ​​отправил ему правила смешанных единоборств и попросил лечение, разрешено ими.

Это уменьшило степень вины Доскальчука – и USADA дисквалифицировал его на более короткий срок, также учтя его сотрудничество.

14-месячный срок запрета на участие в соревнованиях для Украинской начался 6 июня 2020 года, когда была отобрана его положительная проба, и он продлится до 6 августа 2021 года.

Темы: спорт


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