Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина готова жестко реагировать на "недружественные действия Беларуси" – Кулеба

Четверг, 3 сентября 2020, 17:42
Украина готова жестко реагировать на недружественные действия Беларуси – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги в случае "недружественных действий беларуси".

Источник: Кулеба в интервью изданию "Газета.юа", пресс-служба МИД

Прямая речь Кулебы: "Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск.

Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации".

Детали: По мнению министра, самый опасный сценарий Беларуси для нашего государства - это укрепление России. Он уточнил, что речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинскую границу не превратился в зону уязвимости.

МИД также отреагировала на очередные обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, которые высказал исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко.

Дословно: "Призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков.

Не надо искать врагов там, где их нет".

Напомним: Ранее Лукашенко выступал с безосновательными обвинениями в адрес Украины о вмешательстве во внутренние дела республики, после чего официальный Киев вызвал на консультации своего посла в Минске.

Темы: МИДКулеба ДмитрийБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
МИД
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: