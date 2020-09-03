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Шмыгаль намекнул, что отец Зеленского может получить пожизненную стипендию

Четверг, 3 сентября 2020, 21:47

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что список по пожизненных стипендиях, в котором есть отец президента Александр Зеленский, будет расширяться.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Детали: Глава правительства говорит, что получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги, рассказывает Шмыгаль, недовольны тем фактом, что правительство не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии отцу президента Александру Зеленскому.

В письме сообщили, что трудовой коллектив якобы неоднократно вносил представление на назначение спипендии, начиная с 2017 года и просит "обеспечить объективную оценку заслуг Зеленского, исходя из достижений и достижений претендента".

Прямая речь Шмыгаля: "Через неожиданный медийный резонанс хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов.

Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства.

Что было раньше: 2 сентября на рассмотрение Кабинета Министров должны были вынести утверждения проекту указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Среди них есть отец президента Александр Зеленский.

Впоследствии стало известно, что этот вопрос сняли с рассмотрения.

 

Украинская правда
Темы: ШмыгальЗеленский


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