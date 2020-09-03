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Нефтепродукты с российского завода Медведчука продают в США, где политик под санкциями – "Схемы"

Четверг, 3 сентября 2020, 22:53

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" в России, который контролирует семья председателя политсовета партии ОПЗЖ кума Владимира Путина Виктора Медведчука, сбывает свою продукцию американской корпорации ExxonMobil. При этом Медведчук находится под санкциями США.

Источник: расследование программы "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: "Новошахтинский завод нефтепродуктов" расположен в Ростовской области России, большей долей предприятия владеет жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, что указано в декларации политика.

Доставка производится танкерами из нейтральных вод Черного моря в порт Хьюстона, но контракты заключены не напрямую, а через швейцарскую фирму-посредника с орбиты депутата Госдумы Российской Федерации.

Суммы контрактов держатся в секрете, но рыночная стоимость аналогичного прямогонного бензина в 2020 году колебалась между 30 и 40 долларами за баррель, поэтому в среднем стоимость указанных поставок из российского завода Медведчука к штату Техас оценивается в около 150 000 000 долларов.

Темы: МедведчукРосcияСШАсанкции


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