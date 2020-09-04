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SpaceX провела успешное испытание корабля для полетов на Марс

Пятница, 4 сентября 2020, 06:01
SpaceX провела успешное испытание корабля для полетов на Марс

Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.

Источник: SpaceX

Дословно: "Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров".

Детали: Тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США). 

Напомним, что испытания Starship  SN5 проходили месяц назад, 3 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосСШАИлон Маск
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