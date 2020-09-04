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ЕС не будет включать Лукашенко в санкционный список – СМИ

Пятница, 4 сентября 2020, 09:53

Евросоюз планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционном списке не будет Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание WELT.

По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.

Берлин и Париж считают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции этому помешают.

Несколько государств-членов, в том числе страны Балтии и Польша, не согласны с такой позицией и требуют, чтобы фамилия Лукашенко была внесена в список санкций ЕС.

Официальный список будет опубликован на следующей неделе или через две недели, заявили дипломаты ЕС. "Переговоры очень тяжелые, так как любой список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - сказал высокопоставленный дипломат.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоЕСсанкцииБеларусь


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