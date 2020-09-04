49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а доверяют главе государства - 44,4% граждан.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля

Дословно: "Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству Украины - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%".

Детали: В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии (49%), общественным организациям (47%).

Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Социологи отмечают, что украинцы в целом не доверяют власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан.

Кроме того, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, в декабре 2019 годв недоверие к президенту выразили 31% граждан, а в июле 2020 уже 49% респондентов.

Такая же тенденция касается Кабмина и Верховной Рады.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.