В Киеве полицейский с "пистолетом Януковича" торговал кокаином
Силовики задержали на сбыте наркотиков сотрудника следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева.
Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 3 факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".
3 сентября после очередного сбыта наркотического средства лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали с поличным и изъяли около 40 граммов кокаина. За указанный наркотик инспектор получил 70 000 гривен.
В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле провели обыски.
Прямая речь Максимец: "В ходе расследования правоохранители провели у полицейского 3 оперативные закупки "амфетамина" и "МДМА" на сумму 24 тыс. грн. На четвертой закупке полицейского задержали.
Во время обысков по адресам его проживания изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, наркосодержащие растения, электронные весы, полторы тысячи патронов различного калибра, холодное и огнестрельное оружие. Среди них был изъят наградной пистолет на имя экс-президента Украины Виктора Януковича. Происхождение всех этих предметов и веществ сейчас устанавливается".