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В Киеве полицейский с "пистолетом Януковича" торговал кокаином

Пятница, 4 сентября 2020, 11:34

Силовики задержали на сбыте наркотиков сотрудника следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали 3 факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".

 

3 сентября после очередного сбыта наркотического средства лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов, полицейского задержали с поличным и изъяли около 40 граммов кокаина. За указанный наркотик инспектор получил 70 000 гривен.

В дальнейшем по адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и в автомобиле провели обыски.

Прямая речь Максимец: "В ходе расследования правоохранители провели у полицейского 3 оперативные закупки "амфетамина" и "МДМА" на сумму 24 тыс. грн. На четвертой закупке полицейского задержали.

Во время обысков по адресам его проживания изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, наркосодержащие растения, электронные весы, полторы тысячи патронов различного калибра, холодное и огнестрельное оружие. Среди них был изъят наградной пистолет на имя экс-президента Украины Виктора Януковича. Происхождение всех этих предметов и веществ сейчас устанавливается".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратуранаркотики


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