Полиция раскрыла убийство гардеробщицы Верховной Рады

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады Антонины Шпир, совершенного в июле 2019 года.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге

Прямая речь: "Указанным лицом оказался гражданин Украины, который неоднократно был судим за корыстно-насильственные преступления.

Преступление произошло следующим образом: он увидел женщину, которая шла на остановку маршрутного такси. Подойдя к ней сзади, он ограбил ее, затем затянул на кукурузное поле и убил, потому что она начала кричать".

Детали: По словам Небитова, подозреваемый - уроженец Житомирской области 1967 года, который нигде не работал и жил под фальшивыми данными. 5 раз был судим. Последний раз он получил наказание 5 лет лишения свободы в 2011 году за грабеж.

По данным правоохранителей, он причастен к 5 доказанных фактов насильственных действий в отношении женщин, но силовики подозревают, что пострадавших может быть больше.

Небитов уточнил, что этому человеку сообщено о подозрении в разбое, убийстве и изнасиловании, суд его арестовал.