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Ситуация ухудшается, в Киеве более 300 больных COVID-19 – Кличко

Пятница, 4 сентября 2020, 12:17

За прошедшие сутки в 319 жителей столицы обнаружили заболевание на коронавирус, 8 больных умерли.

Источник: брифинг мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "Ситуация ухудшается. За минувшие сутки - плюс 319 больных! Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477".

Детали: По его словам, среди заболевших за минувшие сутки: 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и восемь девочек от четырех месяцев до 14 лет; 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели также 17 медиков. Кличко отметил, что ситуация с заболеванием медиков ухудшается: "В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии на COVID-19 заболели 948 медработников".

Он добавил, что сейчас в стационарах столицы лечатся 33 медиков и выздоровели 772.

3 сентября до больниц столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека.

Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева.

 

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.

Также Кличко рассказал, что сейчас 2 школы в Киеве перевели на дистанционное обучение через заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов - из-за заболевания учеников на коронавирус.

Временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко


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