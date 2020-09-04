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Минцифры запускает портал для поддержки беларусских ІТ-специалистов

Пятница, 4 сентября 2020, 12:36

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МИД и Минэкономики запускают в пятницу информационный портал для поддержки IТ-специалистов, которые планируют релокацию из Беларуси.

Источник: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, замминистра по вопросам развития IT Александр Борняков, которых цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Федорова: "Мы сегодня запускаем специальный веб-портал, где есть вся информация, для того чтобы специалисты смогли переехать в Украину, поработать некоторое время или остаться в нашей стране. Там есть вся информация, уже работает служба поддержки в режиме 24/7 и помогает специалистам из Беларуси".

Детали: По состоянию на 3 сентября 2020 года границу Украины пересекло более 4,5 тыс. белорусов, из них более 300 - работники IТ-отрасли.

По словам Борнякова, украинская сторона помогла им приехать сюда, получить документы, найти себе место и начать работать с Украиной.

Напомним: В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против фальсифицированных выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция требует перевыборов.

Темы: Беларусьтехнологии


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